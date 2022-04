Carine PAPON

Dans le domaine de la formation professionnelle continue en tant qu'assistante de formation depuis plus de 8 ans et actuellement en congé individuel de formation, je suis sur le point de terminer et d'obtenir mon diplôme du Durif (Diplôme Universitaire de Responsable en Ingénierie de Formation) équivalent à un Master 1, délivré par la Sorbonne.

Je suis en recherche active d'un poste pour mettre à l'épreuve mes compétences anciennes et nouvelles à partir du 15 octobre 2019.



Mes compétences :

Microsoft Office

Relations clients

Gestion de la relation client

Accueil des clients

Administration de bases de données

Suivi commercial et administratif

Assistance administrative

Gestion administrative

Conception d'un dispositif de formation

Formation professionnelle continue

Analyse du contexte de la formation

Réforme de la formation

Conseil et intervention dans le domaine de la form

Référentiels

Démarche qualité/accréditation

Mise en oeuvre d'un dispositif de formation

Blocs de compétences

Ingénierie de formation

Ingénierie des compétences

Compétences interpersonnelles

PSC1