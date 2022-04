Carine PAU

Diplômée d'Estienne proposant 20 ans d'expérience dans la production et le management de projet print premium, je vous conseille et vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos supports imprimés haut de gamme.

Passionnée par les arts et industries graphiques, je suis toujours à la recherche de challenges professionnels. Ayant exercé mon métier de fabricante puis de directrice de production principalement en agence de communication éditoriale pendant près de vingt ans, je propose aujourd'hui mon expertise et mes compétences pour des missions de plus ou moins longue durée.

Je m’intéresse à l’ensemble des paramètres de conception du support imprimé… format, proportions, texte, iconographie, typographie, papier, matériaux, imprimerie, façonnage, diffusion… Cet ensemble constitue un espace infini de création, un univers qui génère harmonieusement formes et contenus.

Je vous accompagne dans la formulation du projet éditorial, artistique et technique. J’ai à cœur de choisir les bons partenaires, d’optimiser le budget et de maîtriser la production et la diffusion dans les délais impartis.

Je viens en soutien des équipes en charge de la fabrication de toutes vos publications. J’offre souplesse et réactivité et peux intervenir à tout moment pour compenser un surcroît de travail, l'absence temporaire d'un collaborateur, pour gérer un dossier en particulier ou plusieurs dossiers ou encore un portefeuille client…

Après analyse des besoins, j’apporte une réponse adaptée du brief à la livraison. Je me charge de piloter le projet de A à Z.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Communication éditoriale

Management

Optimisation des process

Sourcing

Gestion de projet

Conseil en organisation

Gestion des ressources

Conception graphique