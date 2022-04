Carine PAWLAK

A la croisée de l’innovation et du développement, Wassa regroupe deux entités complémentaires :



- Une agence web & mobile 360 intervenant dans la conception et le développement de solutions innovantes sur des thématiques de géolocalisation indoor et de traitement d’images



- Un Lab d’Innovations composé d’une équipe de chercheurs au service de la vision par ordinateur oeuvrant sur des algorithmes et des bibliothèques de Deep Learning (Intelligence Artificielle)



Les équipes de développement et d’exploitation ne sont pas isolées grâce à notre approche Devops présente à toutes les étapes de nos projets.



Fans de bonnes pratiques, de veille et d'amélioration continue, nous parlons au quotidien d’innovation et de technologies. Mais les équipes techniques Wassa sont aussi très orientées business et sont donc impliquées dans les enjeux fonctionnels que nous traitons.



Pour contribuer à l’innovation de demain, développer des applis de reconnaissance faciale, de genre, d’âge ou encore intégrer de la réalité augmentée sur un itinéraire indoor, rien de plus simple : postulez sur notre site ou contactez moi en MP :)



A très vite sur les réseaux ou lors des salons représentés par la French Tech !



Mes compétences :

Project Management

Salesforce.com

Microsoft Office

Synthèse rédactionnelle

Travail en équipe

Sourcing