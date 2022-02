Rabah YAHIAOUI

Bonjour,



Je suis Rabah, j'ai 43ans,marié et j'ai 4 enfants, j'habite Marseille.

J'ai travaillé chez ATMEL sur le site de Rousset d Avril 2000 à Mars 2011. J'étais opérateur spécialiste probe et maintenance.

J'ai obtenu un BTS maintenance industrielle en juin 2009 et je viens de terminer ma mission chez Panzani.

Je suis actuellement le technicien de maintenance industrielle pour la société Robinetterie Sud Industriepuis Daltys (cdi)...puis chez East Balt (cdi)et Compagnie des Patissiers (cdi). Je suis actuellement embauché chez ST Microelectronics (en cdi).



Mes compétences :

Électrique mécanique pneumatique hydraulique

Electrotechnique

Sécurité

Maintenance