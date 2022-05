Philippe FLAMANT

Depuis Novembre 2009 chez safran (rachat de la société Invison)

Directeur technique pour la Zone Paris

Gestion des maintenances préventives, suivis des coûts, temps d’arrêt machine et fiabilité du parc.

Amélioration en continue du parc. Analyses conjointement des arrêts machines pour des pannes dites de longues durée avec mis en place des plans d’actions. Gestion du contrat de maintenance.



Novembre 2003 chez Invision

Support Technique et leader d’équipe.

Expert maintenance dans les tomographes aéroportuaires

Gestion des préventives, planification des ressources sur Orly et Roissy.

Support technique pour les techniciens



Novembre 2001 chez Invision

Technicien de maintenance

Maintenance dans les tomographes aéroportuaires pour notre client ADP. (Maintenance préventif et curatif des machines )en tant que leader d’équipe).



Mai 1999 a septembre 2001 : Société Safeline

Directeur commerciale du secteur Nord de la France (détection des particules métalliques dans les produits alimentaires).

Assistance technique sur site et aide a la conception des systèmes de convoyage.

Formation des clients sur les produits de notre gamme



Mes compétences :

Commerciale

Gestion d'équipe

Service après vente

X-rays