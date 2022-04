Je suis une jeune camerounaise à la recherche d'un emploi, animé par un esprit d'équipe , d'un sens relationnel ,de responsabilité et de dynamisme ayant aussi une grande capacité d'adaptation.

Par ailleurs toutes mes aptitudes et mes compétences professionnels seront mise à votre entière disposition et vous sont présentés dans mon CV.



Mes compétences :

Rigoureuse