Carine PERRIER

Après plusieurs stages en France et à l'étranger dans le monde de l'automobile ou celui de l'électronique, la société Philips Eclairage m'a offert mon premier Job en tant qu'assistante commerciale. Mais aprés quelques années d'assistanat c'est avec le groupe Suez que j'ai décidé de faire mes premiers pas sur le terrain...

Je souhaite à présent m'orienter vers d'autres horizons et mettre mes compétences et mes expériences au services des entreprises en leur proposant des formations dans le domaine qui est le mien depuis près de 20 ans...

Je suis a votre disposition pour un entretien au cours duquel je me présenterais à vous.

Cordialement



Mes compétences :

Déchets

Développement commercial

Recyclage

Environnement