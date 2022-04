Carine PETIT

Titulaire d'un Bac STTA en 1996, je suis partie vivre en Angleterre en tant que fille au pair durant un an pour pratiquer la langue anglaise.

Après différents postes comme hôtesse d'accueil, standardiste, conseillère en parfumerie, gestionnaire de parc automobile, j'ai décidé de prendre un congé parental pour élever mes trois enfants. J'en ai profité pour revenir à mes premières amours, la langue française, et faire une formation au Centre d'Ecriture et de Communication en 2015 pour travailler comme correctrice professionnelle en freelance.

J'ai travaillé comme correctrice bénévole chez les Editions Valentina de 2012 à 2016 et je continue de développer mon réseau professionnel dans le domaine littéraire en travaillant ponctuellement pour des petites maisons d'édition (EDB...) tout comme pour des auteurs auto-édités.



