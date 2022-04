Carine PIGEARD

Graphiste print dynamique et motivée, je recherche un emploi à Cahors et suis ouverte à toute opportunité en freelance dans toute la France !

Fervente admiratrice du design sous toutes ses formes, je cultive un regard actuel que j'incorpore dans mon travail afin de créer pour vous la réalisation idéale.

Donnez moi l'occasion de travailler à vos côtés et nous pourrons ensemble donner vie à vos projets !



Mes compétences :

Communication

Communication visuelle

Dessin

Marketing

Typographie

Dessin vectoriel

Illustration

CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

HTML 5

Design