Les activités concernant le domaine de la Supply chain me passionnent tellement.



Mes compétences :

Douane/ transit

Hotesse commerciale

Approvisioneuse

Negociation commerciale

Call center

Standardiste

Comptabilité generale

Achats

Distribution

Bureautique

Relationnel

Travail en équipe

Innovation et Créativité

Traitement des info écrites et orales

Techniques