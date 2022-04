Carine POLEVIAK

Manager expérimenté (+15 ans), sur les domaines Management, QSE, Performance, Risk managamenent, développement durable et innovation...



J'accompagne les organisations (PME/TPE, collectivités, Scop, associations..) dans leur démarche de progrès, de gestion du changement.



Dynamique, engagée, passionnée des approches transversales et favorisant le développement équilibré des entreprises sous tous les leviers : client, finance, social, qualité, environnement...



Mes compétences clés : facilitatrice des liens et échanges entre parties prenantes et partenaires (Entreprise-ONG-Territoire...) animation, coordination de projet transversaux, gestion du changement, analyse, audit/diagnostic, gestionnaire budget



Certifiée auditeur ICA QSE AFNOR , EN 9100 de l'IAQG et évaluateur Performance/RSO







Engagée également au niveau du soutien des associations et des ONG, j'assure le relais local toulousain de recherche de financements pour l'association humanitaire Pom'Bao : http://pombao.free.fr , si vous souhaitez soutenir des projets de développements : n'hésitez pas à me contacter Projet actuel en cours : création d'une école pour femme.



Mes compétences :

Dynamisme

Lean

amélioration continue et performance

Audit

Norme ISO 26000