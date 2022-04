Carine POTDEVIN

Je souhaite exercer un poste qui me permettra d'apporter de la valeur ajoutée, de gérer des projets et de mettre en pratique ma créativité ainsi que mes qualités d'animatrice et relationnelles.

Ce que les professionnels disent de moi ? Organisée, rigoureuse, curieuse, apprends vite, esprit d'analyse et de synthèse, créative, qualités relationnelles et autonome.



Mes compétences :

Audits

Gestion de projet

SME ISO 14001

Evaluations des risques professionnels et DU

SMQ ISO 9001 et NF Service

Gestion de la formation

Accompagnement au projet professionnel

Evaluation des RPS - QVT

Communication interne et externe

Animation