Aline JOBIN

Conseiller, accompagner les chefs d’établissement dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation de leurs plans de formation et dans l’aide à l’élaboration de projets de formation .



Accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel, dans la réflexion, la mise en œuvre de projet professionnel et de formation



Conseil établissement :

• Préconiser des améliorations en matière de pilotage du plan de formation

• Accompagner dans l'organisation, les méthodes et l'élaboration d'outils de pilotage

• Aider à poser un diagnostic de situation, à problématiser, à définir les besoins de changement, besoins

de formation

• Accompagner la formalisation d’ un projet, d’un cahier des charges de formation et recommander le

travail en démarche de projet

• Proposer différents scénarios de faisabilité financière et conseiller sur la faisabilité administrative d’un

projet de formation

• Orienter sur la mise en oeuvre de processus d'évaluation des formations

• Animer des réunions de concertation



Conseil enseignant :

• Aider à poser un diagnostic de situation

• Identifier un besoin de changement

• Analyser un besoin de formation

• Définir le projet de formation avec la personne

• Mener un bilan professionnel selon un protocole établi

• Aider au cheminement pour la prise de décision

• Accompagner au montage du projet professionnel

• Informer, expliciter les procédures académiques et territoriales au départ en formation

• Guider la personne dans ses démarches

• Effectuer le suivi des actions

• Conseiller sur la faisabilité administrative et financière au départ en formation

• Co-élaborer et évaluer des plans personnalisés de formation professionnelle



Responsabilité de formation

Contribuer à l'élaboration de la programmation de la formation, à sa mise en œuvre et à son évaluation

• Participer au cadrage de processus et procédures

• Contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation référencées

• Participer à la conception et à la mise en oeuvre de processus d'évaluation partagée des formations

• Concevoir et co-animer des réunions de concertation avec nos partenaires sur des thèmes liées à la

formation







Mon ambition : que la formation soit davantage une réflexion au service d'un projet



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Processus d'évaluation

Pilotage projet

Conseil en formation

Techniques d'entretien