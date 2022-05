Laetitia PRADA

Après avoir occupé pendant 6 ans le poste de Chargée de Projet Formation/Concepteur Pédagogique au sein de l’IFCAM, Université du Groupe Crédit Agricole, je suis actuellement à la recherche d’un poste dans le domaine de l’Ingénierie Formation.



Forte d’une expérience de 12 ans dans le domaine de la formation, j’ai occupé différents postes. Un poste au sein du service formation chez ETF pendant 2 ans, où j’ai développé mes compétences en Ingénierie de formation, gestion de projet et communication.



Puis j’ai intégré l’IFCAM au sein du Service Commercial en 2004, où j’ai acquis une large connaissance des Caisses Régionales et des Filiales, des différents métiers qui les composent et des offres de formation mises à leur disposition.



Passionnée par le monde de la formation, j’ai repris mes études et obtenu un Master 2 en Ingénierie Pédagogique en 2010 et j’occupe depuis 2011 le poste de Chargée de Projets Formation/Concepteur Pédagogique qui me permet d’asseoir mes compétences en Ingénierie Pédagogique, en gestion de projet ainsi que mon sens des responsabilités.



Mes compétences :

Autonomie – Dynamisme

Bilingue français espagnol

Ecoute

Esprit d'initiative

Sens relationnel

Ressources humaines

E-learning

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Présentiel