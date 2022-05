Pierre FAROUZE

Je peux vous aider à:

- Piloter le changement, en particulier lors de la mise en place d'un nouveau système d'information ou de nouveaux process,

- Mettre en oeuvre des formations percutantes et engageantes en présentiel, blended-learning ou à distance,

- Concevoir et réaliser des modules de e-Learning intéractifs, engageants, ludiques et pédagogiques,

- Identifier et sélectionner les meilleurs experts SAP freelances fonctionnels et techniques.



Nombreuses missions en conduite du changement conduites pour BNP Paribas, Ipsen, Sanofi, Sanofi Pasteur, etc.



Nombreuses missions de conception et réalisation de modules e-Learning, rédaction technique ou réalisation de supports de communication, présentations, motion design, teasers, etc réalisées pour Air Liquide, BNP Paribas, Eco-Emballages, HSBC, Ipsen, Rexel, Sanofi, Sanofi Pasteur.



Missions de consulting SAP effectuées pour le compte d'Accenture notamment, avec pour clients finaux Areva NP, Nestlé, Orangina-Schweppes, Saint-Gobain, Total etc.



Maîtrise des logiciels de e-Learning: Articulate Storyline, Rise, Adobe Captivate.

Création de vidéos animées avec Powtoon.



Mes compétences :

Training

SAP

ELearning

Conseil

Captivate

Rédaction technique

E-learning

Formation

Articulate

Storyline

Powtoon

Rise