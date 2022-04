Laurence DUBREUIL

Initialement spécialiste du jeu et du jouet, ayant construit une expertise du support ludique en formation d'adultes, j'ai principalement mené à bien deux projets professionnels :



- la création et la gestion de MediaSérail, centre de ressources spécialisé en outils ludiques en formation d'adultes, en Ile-de-France. Conseil aux formateurs internes et externes au centre de formation. Formations au jeu. Création de jeux.

- le développement d'un pôle de formation à l'animation culturelle et ludique (BPJEPS, VAE, FOAD des métiers de l'animation ludique :Array)





Pour profiter d'une période de chômage et rebondir, j'ai suivi en 2010-2011 les enseignements au CNAM du Master 2 DCIO "Développement des Compétences et Intervention dans les Organisations". Cette formation ajoutera une facette "consultant" à mon profil qui connaît déjà quelques rudiments de l'accompagnement des personnes dans leur développement.



Aujourd'hui j'aborde une nouvelle tranche de ma vie professionnelle : Conseillère en formation continue pour l'Education Nationale.



Mon mémo !

Ingénierie de formation.

Ingénierie pédagogique.

Conseil interne et externe.

Conduite d’actions de formation.

Animation d'équipes pédagogiques.

Conduite de projet.

Conseil et formation sur le jeu.

Création de jeux.

Master DCIO (CNAM)





Intérêt pour l'accompagnement des personnes dans leur projet professionnel et leur processus de formation, les organisations, le développement de la compétence en situation de travail, les pédagogies, la VAE, le jeu, le jouet, l'animation culturelle, etc etc



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Pédagogie

Coordination

Gestion de projet

Formation

Accompagnement

Organisation