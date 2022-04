Bonjour et bienvenue sur mon profil viadeo.



Appuyé sur plusieurs expériences, mon parcours s’est développé en référence à un champ de pratiques professionnelles, l’éducation et la formation pour adultes.



Soucieux d’atteindre des résultats tout en garantissant un cadre bienveillant et le respect de l’autre, je tiens conseil avec vous pour analyser, concevoir, réaliser, évaluer vos projets de formation et de changement.



Un regard : « l’homme se caractérise avant tout par le dépassement d’une situation, par ce qu’il parvient à faire de ce qu’on a fait de lui. » J-P. Sartre.



Formiris est l’organisme de l’Enseignement catholique chargé d’élaborer et mettre en œuvre la politique de formation initiale et continue des enseignants du 1er et 2nd degré des établissements privés sous contrat avec l’Etat. Formiris est également responsable des propositions d’orientations de formation pour les personnels de droit privé des établissements. Formiris est organisée en une fédération réunissant 13 associations territoriales et concourt à la formation et à la promotion professionnelle des personnels enseignants.



Conseiller en formation, j'assiste la définition et mets en œuvre les politiques de formation définies par l'association territoriale et la fédération. Je tiens conseil auprès d'enseignants, de chefs d’établissement et de responsables de l’enseignement catholique sur toutes questions relatives à la formation.



Je souhaite mettre mes compétences au service de nouveaux projets et renforcer mon engagement auprès des organisations en évolution et la formation professionnelle.



Je reste disponible pour tout échange et demande de renseignement complémentaire.

franck.bahoff@gmail.com





Mes compétences :

Management d’équipe

Pratique d’intervention

Conduite de projets opérationnels

Accompagnement du changement

Conseil et ingénierie des compétences

Analyse du travail et de l’activité

Droit de la formation

Entretien et conduite de réunion

Accompagnement individuel et collectif

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique