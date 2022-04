Carine POULLAIN

- Lancer et développer un institut professionnel et un organisme de formation

- Gérer administrativement, financièrement un centre de formation

- Organiser et animer des réunions de conseil d'administration, d'assemblée générale et pédagogique

- Définir, valider un projet en terme d'objectifs - concevoir, mettre en place un plan de communication et en analyser les effets

- Recruter, encadrer, coordonner, mener les entretiens annuels d'évaluation d'une équipe pédagogique et des stagiaires

- Analyser les besoins de formation et leur apporter une réponse adéquate

- Concevoir, animer des sessions de formation, et mettre en place des outils d'évaluation



Mes compétences :

Responsable de dispositif de formation

Formatrice consultante