Carine PRUVOST

Actuellement Chargée de Clientèle au Crédit Mutuel, voici mes compétences professionnelles et mes qualités :



- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille client

- Vendre des produits et services banque / assurance

- Identifier et analyser les besoins des clients

- Maitriser les risques

- Participer au développement et à la vie de l'agence



- Aisance relationnelle, écoute

- Rigoureuse, organisée et autonome

- Disponible, réactive et dynamique



Mes compétences :

autonome

Commercial

dynamique

Organisée

Rigoureuse

Sens commercial