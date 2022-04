Carine RAMAUGÉ

Je suis psychologue clinicienne à la recherche d'un emploi dans le grand ouest.



Je cherche principalement dans le milieu du handicap et de la pédopsychiatrie, riches d'expériences auprès de jeunes enfants et de leurs parents et de personnes autistes.



Je me forme également à l'équithérapie depuis 5 ans au sein d'une association qui accueille des personnes en situation de handicap, que ce soit au niveau physique, mental, psychique ou social.



Mes compétences :

Travail en équipe

Observations cliniques

Psychologie clinique

Equithérapie

Bilan psychologique