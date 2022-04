Carine RENAULT

Actuellement en Master 2 d'économie appliquée mention Gestion de Patrimoine (CFPB et Université de Rouen), et dotée d'un diplôme en Droit privé.

J'ai su développer, grâce à mes différentes expériences théoriques et professionnelles, l'adaptabilité et l'autonomie nécessaires au monde de l'entreprise ainsi que les connaissances indispensables au poste de conseiller dans le domaine de la gestion d'actifs et de la fiscalité des particuliers.