Carine REVIAL

Tricopathe et couturière à mes heures perdues, j'ai créé LIL WEASEL en 2010.



Lil Weasel c’est une petite boutique de laines. Et de tissus. Et aussi de boutons, de rubans, et d’articles de mercerie.



C’est aussi un atelier où venir coudre seule ou entre copines, en cours collectifs ou à sa guise, en libre service. Un endroit clair et accueillant où l’on peut naviguer de la machine à coudre à la brodeuse en passant par la surjetteuse. Un endroit dans lequel le vrombissement de la machine à coudre ne dérangera personne pendant le film du dimanche soir, dans lequel la table à repasser est toujours dépliée et la table de découpe toujours dégagée. Bref, mon idée d’un petit paradis.



C’est enfin un café tricot, un lieu d’échanges et de convivialité, entre le canapé, la théière et la machine à café.



Une petite boutique où je serais ravie de vous accueillir si le cœur vous en dit.



www.lilweasel.fr



