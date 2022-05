Nicolas.hoffmann@nbcuni.com

https://fr.linkedin.com/in/nicolas-hoffmann-97b0361



Compte Clé National Universal Pictures Video

Universal Pictures (Groupe Comcast).



20 années d'expérience commerciale en gestion et développement de grands comptes nationaux, dans l'univers de l'entertainment et de la grande consommation.



Développeur d'affaires, je sais aujourd'hui négocier à haut niveau.

J'ai obtenu des résultats significatifs dans chacune de mes fonctions grâce à ma proactivité, mon leadership et à mon goût du challenge.



Depuis Janvier 2006, KAM en charge de grands comptes nationaux GMS, Internet et Spécialistes.

(Depuis Janvier 2008, dans le cadre élargit du GIE Universal Pictures et Studiocanal).

De Janvier 2005 à Novembre 2005, poste similaire chez MGM Home Entertainment.



J'ai réalisé auparavant un parcours commercial complet, du terrain aux négociations nationales, en passant par des missions plus stratégiques et fonctionelles.



Mes compétences majeures sont :

1/ Expertise élevée en négociation commerciale GSA / Web Retail

2/ Management des équipes commerciales et transversales

3/ Construction et mise en oeuvre de projets (dont dynamique Trade Marketing) au sein d'univers distincts (Grands goupes et plus petites structures)

4/ Gestion des forecasts par clients et par produits



Octobre 2003 : HEC (Formation continue) : KAM

1996-2003 : Groupe Danone. Nombreux programmes suivis en interne et en externe. Danone Eaux France / Lu France.

1995 : Institut Supérieur du Commerce (ISC), Paris.

1993 : Diplôme de Langue Economique et Commerciale de la Chambre de Commerce Italienne pour la France.



Karaté Shotokan - 1er Dan

Plongée sous-marine (AOWD PADI), Golf, Cinéma

Association Laurette Fugain (lutte contre la leucémie)



Paris, France



Mes compétences :

Grands comptes

Vente

Cinéma

Plongée sous marine

Karaté Shotokan

Sales Management