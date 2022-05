Depuis 1999: Responsable régional sur la région Rhône Alpes et la Suisse.

Vente de lubrifiants pour l'industrie. Prospection et développement.

Création d'un réseau de distribution: formation et management de commerciaux.

Export: Développement de la distribution en Suisse



Mes compétences :

Commercial

Economie

Lubrifiants

Management

Technico commercial

Technique