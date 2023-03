Benoit HAMMERTON

Je suis actuellement en poste, au sein de l’entreprise UNIL OPAL groupe CIPELLIA (Igol, Yacco, Unil-opal, Durand Production...) Fabricant de lubrifiants et dérivés pétroliers ou j’exerce la fonction de Directeur Régional des ventes. Je chapote une équipe de 9 commerciaux qui réalisent un chiffre d’affaire d’environ 10 M €, ma mission consiste à animer l’équipe être le garant de la politique commerciale et tarifaire, à consolider le réseau de distribution et l’animer ;gérer quelques grands comptes en direct ce qui me permet de rester connecté au terrain quotidiennement ; trouver de nouveaux partenariats commerciaux et recruter de nouveaux collaborateurs le cas échéant.

Pour moi animer une équipe c'est la définition des objectifs et des plans d’actions ,mais aussi générer une émulation au sein de l'équipe afin d'arriver à un véritable esprit d’équipe, à une volonté commune d’atteindre des objectifs de croissance.la confiance n'excluant pas le contrôle afin d'éviter "le management par l'espoir ",cela passe par la mise en place indicateurs de performance et de reporting, cela me permet de suivre et aider les commerciaux

Mon parcours professionnel a commencé par un premier poste de commercial durant 4 ans dans le bâtiment au sein de la société ADENDA, ensuite une société franco espagnol émanant de la Société MECANOTUBO qui avait développé un système innovant de mise en œuvre d’isolation thermique par l’extérieur, qui m’a permis de me confronter aux acheteurs et au complexité des réseaux multi décideurs . Ensuite une expérience de manager en tant que directeur de magasin d’électroménager sous l’enseigne Belge ELDI. Expérience bénéfique de 3 ans qui m’a permis une approche du management à petite échelle, et le challenge d’implanter et développer une nouvelle enseigne.

Début 2002 j’intègre la société ALTADIS DISTRIBUTION en tant que responsable de secteur dans la modernisation du point vente (informatique, mobilier, E transaction,formation…) et l’animation du réseau des buralistes et des diffuseurs de presses, sélectionné via un bureau de recrutement « des managers et des hommes » pour intégrer un vivier de manager au sein du groupe ALTADIS IMPERIAL TOBACCO et suivre la formation intégrée d’AC Manager m’amenant à la fonction de Directeur Régional des ventes.

En parallele je m'interesse au réseau de distribution de l'optique ,mon épouse étant opticienne et propriétaire d'un Krys .

Réseau trés dynamique intégrant le para médical et sa législation,le commerce et les phénomenes de mode engedrant un marketing complexe



Mes compétences :

MANAGEMENT

DISTRIBUTION

Grands comptes