Jean-Michel DOUAN

Avec plus de 15 ans d’expérience dans des fonctions marketing et commerciales et dans les réseaux de distribution divers tels que le Retail, la Banque et les Commerces de proximité, j’ai développé des compétences dans des groupes à dimension internationale mais également dans des entreprises de taille moyenne. J’ai travaillé sur des sujets aussi variés que les télécoms, les moyens de paiement, le stationnement et l’univers bancaire. Orienté projets, résultats et performance commerciale, j’ai managé des équipes pluridisciplinaires dans des environnements et des cultures différentes en France et en Europe.



Depuis Juillet 2014, j'ai pris la direction commerciale et marketing de CreaCard, le leader français des cartes de paiement prépayées et rechargeables.



Lancée en 2010, CreaCard conçoit et distribue des solutions de paiement ou programmes prépayés en marque blanche, co-branding ou via sa propre carte de paiement prépayée grand public : PCS MasterCard®.



La société CreaCard est partenaire d’un émetteur de monnaie électronique (EME), membre principal MasterCard®, pour proposer des solutions prépayées à travers sa plate-forme dédiée en France et en Europe. CreaCard est aujourd'hui présent en France et en Espagne.



A date, la carte PCS MasterCard® a conquis plus de 400 000 clients en France métropolitaine, dans les DOM TOM et en Europe.

La carte et ses recharges sont distribuées dans plus de 32 000 points de vente (bureaux de tabac, kiosques à journaux, maisons de la presse, stations-service, taxiphones…).



Site web : https://www.pcsmastercard.com/



