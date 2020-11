Florence FRANCOIS

Nous recherchons actuellement dans le cadre de nos activités de recrutement :



- RESPONSABLE TECHNIQUE OFFRES H/F (IDF) (domaine ferroviaire)



- RESPONSABLE DE CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL H/F (IDF)(expérience projet, domaine ferroviaire)



- DIRECTEUR DE CENTRE DE PROFITS H/F (IDF et PROVINCE) (ingénieur)



- RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES REGIONAL H/F



- DIRECTEUR DES VENTES REGIONAL H/F (IDF)



- RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT



candidature à recrutement@florencefrancois-rh.com





Créatrice du cabinet, diplômée du DESS en psychologie du travail de Paris V, du DESU Les pratiques du coaching Paris 8, et certifiée MBTI, j'ai exercé pendant 20 ans en tant que responsable ressources humaines au sein d`entreprises (PME, groupe international) dans différents secteurs d`activités.



Dans le cadre des activités de conseil du cabinet, nous accompagnons les entreprises dans la réalisation de leurs projets RH (recrutement, gestion des compétences et de la mobilité interne, évaluation de potentiel, 360°, mise en place de process RH...) et accompagnons les salariés dans leur développement professionnel et personnel (bilan, coaching) et leur repositionnement professionnel (outplacement).



Nous proposons également nos services aux personnes en transition de carrière, qui souhaitent bénéficier de conseils et d'accompagnement pour retrouver ou changer d'emploi. (CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, stratégie de recherche...).



www.florencefrancois-rh.com

http://www.coachs-paris8.fr/



Mes compétences :

Coaching

Bilans de compétences

Outplacement individualisé

Recrutement cadres

Conseil en ressources humaines

Ressources humaines

Outplacement

Psychologie du travail

Gestion des compétences

RH

Recrutement

Accompagnement

Formation