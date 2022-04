Florence FRANCOIS

Formation « FITEC » (13 Février – 4 Mai 2012)

Consultant Information Technology & Service Management

BMC Software



COMPETENCES TECHNIQUES MOE PROJETS



Développement Web

PHP 5, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX,Joomla, Zend Framework.



Framework J2EE

Spécifications fonctionnelles et techniques en UML avec l’outil Enterprise Architect.

Utilisation des principaux Frameworks : STRUTS, JSF, HIBERNATE, SPRING.

Programmation JAVA, AWT, Swing, JAVA XML, Servlet, JSP, FLEX.

Test et déploiement des applications sur les serveurs d'applications Apache-Tomcat-5.5, JBoss_4.3.



SGBD

MySQL, JDBC, ORACLE9I.



Outils

Dreamweaver, VisualSVN Server Manager.



Formations Orsys (Juin 2011) : Eclipse EMF & Plugins Eclipse et client RCP



Formation Développeur JAVA J2EE « Aston SQLI » (18 Janvier – 15 Septembre 2010)

L’approche projet de ma formation me permet aujourd’hui d’appréhender le Front-end et d’avoir

une vision transversale d’un Système d’Information de nouvelle génération.

Conception d'une application de "Gestion des congés des employés", projet conduit en équipe,

par itération. Spécifications fonctionnelles et techniques en modélisation objet UML avec l’outil

Enterprise Architect. Dossier d’architecture Logicielle et dossier d’architecture Technique,

Prototype technique, seront conçu.

Puis étape de mise en œuvre du logiciel en Multi-Framework JAVA J2EE…

Plusieurs architectures retenues, développées par versionning de l'application :

MVC: Modèle/Vue/+Contrôleurs & MVC2: Modèle/Vue/Contrôleur

Architecture de composants logiciels côté serveur avec EJB

Les versions de Framework: Struts, Spring, Hibernate & JSF, Spring, Hibernate.

Serveurs d’application: Apache-Tomcat-5.5, JBoss_4.3. JUnit3.



Stage (19 Octobre 2009 - 31 Décembre 2009)

Phase pratique de mise en œuvre de ces nouvelles spécialités et validation des modules étudiés. L'activité de la Société DASIK à Saint-Maur-des-Fossés est de réaliser des maquettes, des images

de synthèse et des films d'animations 3D. Ma mission a été de concevoir et développer en PHP, le site web « Arch'studio » du cahier des charges jusqu’à son hébergement sur le serveur

d’application OVH,Array.



Formation Ingénieur NTIC « Cryptea » (16 Mars 2009 - 16 Octobre 2009)



Mes compétences :

Back End

BMC

BMC Software

DB2

Front End

Informatique

ITSM

PHP

Web