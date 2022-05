Nicolas HOFFMANN

Après 8 années en tant qu'ingénieur d'étude puis responsable de projets pour des sujets de 4 à 12 hommes-an, je dispose d'un solide bagage technique dans le domaine du moteur (boucle d'air, contrôle, actionneur, combustion, ...) et de compétences dans la gestion de projets.

J'ai pu ensuite orienter ma carrière vers un poste de Responsable Achats Innovation. Après une formation Achats intensive de plus de 5 semaines et plus de 4 ans d'expérience, j'ai développé mes connaissances du domaine Achats et mes qualités de négociation.

Doté d'un très bon relationnel, j’interagis avec de nombreux fournisseurs à l’échelle internationale sur les périmètres de pointe de l'hybride, électrique mais aussi sur les périmètres des transmissions et des moteurs "conventionnels".



Mes compétences :

Bon relationnel

Gestion de ressources

Négociation

Relationnel