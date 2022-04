Carine RICHARD MARCHAND

Je suis d un naturel autodidacte et curieuse de découvertes,challenges. Mon objectif est de m épanouir dans un poste alliant gestion administrative ,pour alimenter une relation client complète, directives et objectifs commerciaux s inscrivant dans le goût du challenge et travail en équipe. Je dispose de qualité nécessaires au poste : rigueur, Organisation, bon relationnel, force de proposition.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation clients

Dispense de formation

Suivi financier

Suivi des commandes clients

Suivi des commerciaux

Organisation de réunions

Gestion des relations téléphoniques

Prospection commerciale

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel