Qui suis je ?

Bonjour je suis Carine rigolet, spécialisée en mieux être avec aimants.

Je propose une méthode naturelle et simple aux personnes qui souhaitent maintenir et renforcer leur équilibre au quotidien.

Je suis maman dune adorable petite fille de 6 ans, ancienne salariée travaillant dans les bureaux dans le secteur de la communication. Jexerce aujourdhui en tant quindépendante pour la société Energetix depuis 2 ans.

Avant de me lancer dans cette nouvelle activité, jexerçais un métier dans lequel je ne me sentais épanouie. A la même époque, jai eu plusieurs événements personnels très douloureux.

Jétais épuisée et je tirais sur la corde. Cest mon corps qui a alors lâché. Je suis tombée malade, jai été diagnostiquée dune maladie chronique invalidante qui me génère des dérèglements, douleurs et fatigue très importants. Un coup de massue ! Je me sentais abattue car je ne pouvais plus reprendre ma vie comme avant.

Je suis devenue maman. Limmense amour que jai ressenti a été un électrochoc positif.

Jai pris une décision essentielle. « Jai décidé de prendre mon bien-être en urgence plutôt que mon mal en patience ».

Dans mon cas, la médecine classique avait ses limites car il ny a pas de traitement spécifique. Cest à cette époque, que jai eu la chance de découvrir et ressentir les bienfaits des aimants. Jai voulu essayer sans attente particulière, je me suis dit « on verra bien ! ». En les portant, jai constaté une diminution importante de mes douleurs et une amélioration de mon bien-être et de mon énergie.

Jai alors décidé de me lancer chez Energetix avec pour vocation de contribuer au mieux-être des personnes.

Au départ jai eu des craintes et des doutes, moi qui avais été salariée pendant 10 ans je me lançais dans une activité et une façon de travailler que je ne connaissais absolument pas. Heureusement, jai été très bien accompagnée et rassurée et jai pu découvrir un système gagnant-gagnant dans lequel jai pu définir