Carine ROULET

Après dix années passées au sein d'une grande agence de traduction au poste de traductrice/réviseuse interne, j'ai choisi de fonder ma propre société en 2010.



Je suis de langue maternelle française et je traduis depuis l'anglais et l'allemand.



Pour ce qui est de la traduction technique, j'interviens principalement dans la traduction informatique et multimédia (logiciels, sites Web, modes d'emploi, documentation et aide en ligne, supports de formation, documents rédactionnels, etc.) Mes autres secteurs d'activité sont l'électronique, la mécanique automobile, les processus industriels, ainsi que le marketing et le tourisme.



Parallèlement, je traduis de la littérature depuis quelques années, avec une prédilection pour les romans de fantasy, de science-fiction et d'horreur.



Cette vaste palette de compétences me permet d'exercer avec un plaisir sans cesse renouvelé ce métier que j'ai choisi par passion.



Mes compétences :

Traduction technique

Traduction allemand-français

Traduction anglais-français

Traduction littéraire