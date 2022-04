Carine ROUX

DOUBLE COMPETENCE :

Acquise depuis 1997 au sein du département « Facilities » en tant que « Dessinatrice Industrielle « Layout » et Bases de Données », de la société ATMEL puis LFoundry (micro-électronique, 1400 pers., 13790 Rousset)



DEVELOPPEUR / ADMINISTRATEUR de BASES de DONNEES ACCESS

 Conception et Création de Bases de Données Access (Programmation VBA)

 Déploiement, maintenance, gestion des accès sécurisés

 Formation des Utilisateurs (jusqu’à 180pers) et création des manuels utilisateurs.

Exemples de Projets de Gestion des:

• Plans de Prévention et Permis de Feu pour l’ensemble du site : Edition du document légal, Prédéfinition des risques liés aux lieux d’interventions, Listing des personnels des sociétés extérieures autorisées à pénétrer sur le site chaque jour en fonction de leurs habilitations, autorisations,…

• Raccordements des machines de Production (Utilités, modules)

• Demandes de travaux : Suivi d’avancement, estimation de la charge prévisionnelle des intervenants et des services

• 8D et Openloop du département « Facilities »

• Suivi des évaluations des postes de travail pour l’édition des « Document Unique » et « Fiches d’exposition »

• Produits chimiques et FDS (Fiches de Données Sécurité)

• Détecteurs Gaz, incendie et leurs demandes d’inhibitions ainsi que des matériels de protection

 Développement du site Intranet du département sur « Confluence »



DESSINATRICE / PROJETEUR en AMENAGEMENT INDUSTRIEL « Layout »

 Proposition de solutions d’implantations inédites dans le respect :

- du cahier des charges de la Production,

- des contraintes du site (Environnement Salles blanches, distribution des Utilités,…),

- des contraintes de maintenance,

- de la sécurité des personnes (Unités de passage, nombre d’évacuations, douches de sécurité,…),

- des Phasings associés,

en privilégiant l’optimisation de l’espace, la discrétion si nécessaire et en anticipant les projets futurs.

Etablissement de rapports de synthèse précisant les avantages/inconvénients et impacts de chaque solution.

Exemples de Projets :

• Etude préliminaire à la construction d’un bâtiment de production (B4)

• Etudes de délocalisations des Machines de Production d’un bâtiment à un autre (ex: fermeture B4, E-Test)

• Etudes d’implantation de nouvelles lignes de production (ex : Projet Ligne Cuivre)

• Etudes d’implantations d’équipements

• Aménagements de bureaux et locaux types salles de réunions, sanitaires, vestiaires …

 Maintien des plans de l’ensemble du site : Chaîne de production, Architecture, Tuyauterie, VRD …

 Réalisation de PID pour le raccordement des machines de production (« Hook-up ») en collaboration avec les spécialistes «tool» et utilités.

 Gestion de petits projets (installation zones grillagées, installation Totem…)

 Organisation du déménagement de 450 personnes en 13 jours lors de la séparation LFoundry-Atmel (chaine d’échange de bureaux)

 Formateur Autocad 2D (6 personnes)





Mes compétences :

Gestion de projet

AutoCAD

Visual Basic for Applications

Microsoft Access

Microsoft Office

JavaScript

HTML

MySQL

PHP

Agencement d'espace

Aménagement de l'espace

Donneur d'Ordres

Sécurité au travail