Carine RUFFIER

Gestion et accompagnement de clients sur des plans de communication. J'aime les challenges, la cohésion d'une équipe pour les concrétiser, la gestion de projet de la conception à la livraison.

Les métiers de la communication nous poussent à rester en permanence à l'écoute du marché, à l'écoute des nouveautés, des innovations, des réussites des uns et des autres.

Prendre en compte toutes les dimensions d'un projet et de son environnement, œuvrer à sa réalisation et à sa réussite, sont autant de métiers, de missions et d'objectifs qui ne sont pas le fruit du hasard.

Grâce au web les portes sont encore plus larges vers la réussite.

Ose rêver. Ose essayer. Ose te tromper. Ose avoir du succès. Vas-y. Je te lance un défi ! (Kingsley Ward)



Mes compétences :

Base de données

Business

Commerciale

Devis

Gestion commerciale

Internet

Microsoft CRM

Objet publicitaire

Site internet

Textile

Textile publicitaire

Web

Développement commercial

Vente

E-business

Gestion de la relation client