Carine SABATIER

Bonjour à tous, je suis de l'équipe TECLIB Edition, basée à Barcelone. Nous sommes en charge du développement commercial de nos solutions logicielles basées sur GLPi. Notre rôle est de promouvoir notre support éditeur professionnel, ainsi que les offres de partenariat pour les intégrateurs.

Que vous soyez déjà des utilisateurs GLPI ou une société de service, n'hésitez pas à me contacter ! A bientôt



Hola todos, soy del equipo TECLIB edición, basada en Barcelona.

Estamos en carga del desarrollo comercial de nuestras soluciones software sobre GLPi. Nuestro papel es promover nuestro soporte edidor profesional, así como las ofertas de colaboración para los integradores.

Tanto si ya estais usarios del GLPi o una empresa de servicios, no dudes en contactarme!

Hasta luego



Hello everyone, i am from TECLIB team, based in Barcelona.

We are in charge of the business development of our software solutions based on GLPi. Our role is to promote our professional publishing support, as well as the offers of partnership for integrators.

If you are already a GLPi user or a Service Company, do not hesitate to contact me.



Mes compétences :

Account management

Logiciel libre

Service client

Étude de marché

Développement commercial

Gestion de parc informatique

Marketing

JavaScript

Linux

Microsoft Windows

Mac OS X

Informatique

Réseau

ERP

SQL