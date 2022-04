Etre entrepreneuse pendant plus de 15 ans, a été un formidable défi d'un point de vue personnel et professionnel.

Etre |Chef de projet Digital est aussi un formidable défi et tellement proche de la posture d'un Chef d'entreprise.

Mon orientation dans l'univers de la formation |Digitale est le fruit de mes observations et de mes analyses des comportements des apprenants de la |génération Y et Z que j'ai côtoyé pendant plus de 10 ans.



La déferlante de la vague du |numérique est une réalité, je me devais d'y plonger.



Pour mener à bien mon aventure je me suis largement servie de ma boîte à outils de |dirigeante, de directrice et de |formatrice.



Dans ma fonction de Chef de projet |Digital je puise dans:

- mes solides notions en gestion, en comptabilité et en marketing.

- mes qualités |commerciales et de |communicante.

- mes connaissances comme responsable en ressource humaine.

- mes connaissances en |ingénierie des dispositifs de formation et des courants |pédagogiques.

- ma compréhension des relations de|l'OPCA, l'entreprise et |l'organisme de formation.



Ambitieuse, dynamique et autonome je cultive ma faculté d'adaptation et ma clairvoyance dans mes prises de positions ainsi que mon sens de l'écoute. Munie d'une force importante de persuasion et de conviction, je suis sociable, diplomate et respectueuse de l'avis d'autrui.



J'aime croire en la réussite, lever les doutes, rassurer même en cas de difficultés et les citations suivantes résument bien mon état d'esprit.



"Le plus grand échec est de n’avoir pas le courage d’oser."L’abbé Pierre



"Donner l’exemple n’est pas le principal moyen d’influencer les autres, c’est le seul moyen." Albert Einstein



"Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès." Nelson Mandela



"Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir." Simone Veil



Carine Sabatier

carine.sabatier1969@gmail.com

06.19.25.33.43



Mes compétences :

eLearning

Ingénierie pédagogique

Management

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire