Jean-Michel FLOCH

Conseil en Entreprise et Fondateur d'Autenticia.

Coach Professionnel certifié (Registre National de la Compétence Professionnel niveau 1- master 2) N° 6315 896



Mon activité se concentre sur 4 axes :



J’accompagne les néo managers dans leur prise de fonction et leur montée en puissance.



J’améliore le bien être au travail des collaborateurs dont les métiers et missions sont générateurs de stress dans l’optique d’optimiser l’efficience de l’organisation.



Je coach également des collaborateurs de retour dans leur entreprise suite à un accident de la vie, quelque soit la cause de ce dernier.



Je travaille sur l'inter-générationnalité des organisations pour en tirer les meilleurs bénéfices.



Je conduis ces missions en bénéficiant d'une large expérience que j'adapte au profil de mes clients.







Rejoignez moi surArray



Mes compétences :

Management

Leadership

Entreprenariat

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Coaching d'équipe

Développement personnel

Coaching

Retour dans l'entreprise suite accident de la vie

Inter-générationalité

Retour dans l'entreprise suite à un accident de la