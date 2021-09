Caroline FLOCH (NGUYEN)

Artiste plasticienne Eurasienne et Marseillaise nee a Paris, Cassie Theogene hesite depuis ses 20 ans entre l enseignement superieur et le monde de l art, exposant ses oeuvres et celles d artistes qui lui ressemblent.



Habitee par la musique et papivore, partagee entre la creation, l ouverture et la derision : « Mon art est animal et vivement non conceptuel, purement decoratif », raconte-elle avec malice, pour laisser chacun se perdre puis se retrouver, dans ses compositions allumees, mecanisees, interactives et engagees.



Ses origines, son parcours de vie, 35 ans d experimentation de multiples techniques, materiaux et bricolages, sa triple formation de sociologue, psychologue et artiste ancree dans les arts du debut du XXe, produisent des oeuvres syncretiques où les influences africaines, asiatiques, industrielles, musicales, introspectives et oniriques s absorbent et se repondent.



Le respect de la difference, le dialogue Nord Sud, la solitude des hommes, la force de la bienveillance, le mouvement et ses entraves sont au coeur de son oeuvre, et Cassie vous offre avant tout la liberte d appropriation de ses recits.

Exposee et collectionnee dans plusieurs continents, Cassie Theogene vous propose sa vision humaniste et positive du monde.