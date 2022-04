Carine SANCHEZ

Titulaire d’un BTS Assistante de Manager obtenue en 2012, je recherche un poste d’assistante de direction afin de mettre à profit mon dynamisme ainsi que mon sens de l’organisation.

Ma formation s'est consolidée au cours de mes stages pour lesquels j'ai menée les actions suivantes chez le groupe GSM Europe.:



- Organisation et suivi d'un évènement dans un contexte international.

- Traitement des notes de frais du manager en fonction de son agenda.

- Organisation de déplacements à l'étranger.

- Commandes de fournitures.

- Accueil physique et téléphonique.

- Communication et négociation avec les prestataires.

- Suivi de budget.



J'ai 45 ans, j’accepte un contrat de professionnalisation, qui permettra à mon employeur de bénéficier de 4000 € de primes et d' une exonération des charges patronales sociales pendant la durée du contrat,.je souhaite m'impliquer dans l'entreprise qui m'offrira la possibilité d'exploiter mes compétences et de valider mon expérience dans ce métier d'échanges et de contacts.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Pack office

Bases de données

Communication et relations internes et externes

Organisation d'évènements

Gestion des agendas et déplacements

Gestion de l'information

Suivi des dossiers, suivi des budgets

Droit social

Droit du travail

GED

Calcul de coûts

Suivi budgétaire

Procédures recrutement

Gestion information des données sociales

Suivi des congés et des absences