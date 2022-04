Carine SCHOEPFF

Flexible, dynamique, polyvalente!!! L'esprit d'équipe pour moi est primordiale!!

Le fait de gérer un stock, tout vérifier m'intéresse vivement, j'apprends vite et puis j'aime travailler soigneusement avec beaucoup d'organisation.



Actuellement en formation TLE (Technicien Logistique d'Entreposage), je recherche un stage afin de me perfectionner dans le milieu de la logistique et obtenir le diplôme équivalent à un Bac Pro.



Mes compétences :

Utilisation d'outils informatiques

Contrôle qualité

cariste 1, 3 et 5