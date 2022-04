Carine SERVAJAN

Après un voyage de 4 mois en Amérique du Sud, me voici de retour en France en pleine forme...



A PROPOS DE MOI

Mes atouts, tout d'abord, la créativité, je pioche les idées un peu partout (expo, photo, web, sortie, voyage...). Je suis curieuse de tout mais difficile à satisfaire, ou plutôt perfectionniste et rigoureuse. Je vais jusqu'au bout de mes ambitions. J'ai des idées et sais faire preuve d'initiative, j'améliore mes compétences dès qu'il est nécessaire. Mon travail de freelance m'a rendu d'autant plus autonome. Je garde une grande capacité d'écoute, très utile pour le travail d'équipe et le relationnel avec les clients.



MES COMPETENCES

Je base avant tout mon savoir-faire sur le print et la réalisation d'identités graphiques. Mon affection pour le dessin m'invite à composer quelques illustrations.

Mes études en école d'art et de multimédias m'ont permis de m'adapter à différentes structures du service communication jusqu'au studio de création.



MES OUTILS

La Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design...) reste indispensable. Je manipule aussi Quark XPress, Power Point... et expérimente quelques logiciels comme Flash, Blender ou Cinéma 4D.



MES MOTIVATIONS

Je suis à la recherche de nouvelles expériences, toujours plus enrichissantes les unes que les autres. Je déteste me tourner les pouces, c'est pourquoi j'ai décidé de devenir freelance en 2013, mais cet acquis ne m'est plus suffisant face à la satisfaction de retrouver une équipe dynamique.



Mes compétences :

Mise en page

Charte graphique

Création

Illustrator

Graphisme

Quark xpress

Infographie

In design

Communication visuelle

Adobe Flash

Photoshop

Suite Adobe

Microsoft PowerPoint

Blender

CINEMA 4D