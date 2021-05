Cyril TOUTAIN

J'ai créé Originis en octobre 2005. Toujours en fonction chez PSA Peugeot Citroën, j'ai bénéficié d'un temps partiel pour création d'entreprise. Ma mission privilégiée étant celle de consultant, je développe l'externalisation des activités liées à la Communication et à la publicité.



Mon ambition est de proposer aux entreprises et aux collectivités territoriales une démarche de bon sens et de simplicité dans la réalisation de leur communication. Tout en essayant d'apporter des résultats et d'assurer créativité et réactivité.



Mes principaux clients : PSA Peugeot Citroën, Les Bénédictines de Chantelle, La Communauté de de Communes du Pays Neslois, La Communauté de Communes Haute Somme, Look Cycles, L'agence de développement économique de la Nièvre, Davi Interactive, Groupe Vaillant, Saunier Duval, Groupement National des Photographes Professionnels, Développement des Ports de Haute Picardie, Macéo,



Chargé d'enseignement : Université d'Auvergne, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, ACI Bachelor International Montluçon, Chambre de Commerce et d'Industrie de Clermont-Ferrand, Chambre de Commerce et d'Industrie de Montluçon-Gannat, ESUP Rennes.



Mes compétences :

Créativité

Réactivité

Communication