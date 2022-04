Carine SIBENALER

BIENVENUE !



Après diverses riches expériences professionnelles franco-allemandes et de plusieurs déménagements (liés à la sphère privée et prof), j'ai conçu le Cabinet CAP SÉRÉNITÉ, dédié au bien-être naturel, afin d'accompagner chacun dans le développement de soi de façon globale (Tête, coeur, Corps).

Ma Boîte à outils permet à chacun de devenir enfin l'ACTEUR de son hygiène de vie au naturel, de (mieux) se connaître, de développer ses capacités, de gérer ses émotions et son mieux-être.



www.cap-serenite.com



CAP SÉRÉNITÉ s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises pour favoriser la détente, gestion du stress et le lâcher-prise, par le biais d'ateliers, de stages d'information ou de formations.



CAP SERENITE s'adresse également aux parents et à leurs enfants (bébés à ados) par le biais d'ateliers animés et riches en informations bienveillantes et positives pour les aider dans leur construction future, leur épanouissement, leur éveil, ...



Je m'adresse aux ECOLES et COLLECTIVITES pour favoriser le respect mutuel, la confiance, la mémorisation, la libération du stress, grâce aux techniques du toucher-massage bienveillant et des exercices de KINE-TACTILES mis au point par l'AFME.



Merci de votre visite et au plaisir de vous croiser sur mon chemin !



Mes compétences :

Ecoute

bienveilance

rééquilibrage énergétique

Gestion ds émotions

Naturopathie

Gestion du stress

Réflexologie plantaire

Massage en entreprise