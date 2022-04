Carine SIMONETTI

PROFESSIONNALISME, EXPERIENCE, ENTHOUSIASME



Vous cherchez une plume hors-pair pour faire passer votre message de façon unique et efficace ?



Je vous propose un travail de qualité: recherches préalables, écriture irréprochable et respect des délais.



Mon parcours ?



20 ans au sein des institutions européennes : d'abord, au Luxembourg, à la Commission européenne dans le domaine de la Santé Publique. Puis, en Espagne, pour l'Agence européenne de la Propriété Intellectuelle. Et enfin, au Parlement Européen, à Bruxelles, dans les relations interinstitutionnelles.



Un premier chapitre important !

En effet, s'expatrier, collaborer avec des gens de cultures différentes, évoluer dans les hautes sphères politiques, traiter des dossiers sensibles, tout cela permet l'acquisition de certaines compétences mais cela aiguise également la personnalité.



Et puis, en 2013, changement de cap...

Passionnée d'expression artistique depuis toujours, j'ai cédé à l'appel de la créativité.

Aujourd'hui je me consacre à l’écriture :

• matériel didactique : e-books pour apprenants FLE, Newstickers et quizz,

• voice-over de tout ce matériel audio (en studio),

• écriture créative : poésies, nouvelles et contes pour littérature jeunesse,

• bloggeuse (voyages, lifestyle, culture...)

• travaux de relecture.



A titre perso, je tiens un blog sur le thème de l’enfance et de la parentalité et anime des ateliers de philosophie et d’expression créative pour enfants.



Si mon profil vous parle, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Organisation du travail

Microsoft Office

Wordpress