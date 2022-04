Carine SOUBIROU

Mes diverses expériences, aussi bien dans le domaine de l’accueil physique et téléphonique, que dans la diffusion ou la collecte d’information auprès du public, des patients ou des professionnels de santé, m’ont permis d’acquérir une excellente maîtrise de la communication, et sur des domaines aussi larges que la vente ou les études épidémiologiques.



Je suis aussi extrêmement organisée, et tout à fait à même de gérer de manière autonome et efficace un planning d’activités diverses.

Mes qualités de contact, d’écoute et d’organisation me permettent aussi d’obtenir des résultats en terme de collecte des données, quel que soit le type d’interlocuteur.