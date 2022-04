Carine THOMAS

Responsable de partenariats entreprises avec une expérience de plus de 10 ans (dans le secteur privé et associatif), j'ai occupé des fonctions en gestion de projets (planification stratégique et mise en œuvre opérationnelle), marketing et développement commercial.



Tournée vers l'atteinte d'objectifs ambitieux, dynamique et polyvalente, j'ai un sens relationnel et une capacité de coordination très développés. Je suis intéressée par des fonctions à responsabilité au niveau international et peux conduire des projets en français, espagnol et anglais.



Mes compétences :

Conseil en RSE

Commerce international

Gestion de partenariats

Langues Etrangères

Marketing opérationnel

Pilotage d'activité

Travail en équipe

Management

Marketing stratégique

Gestion de projet

Evénementiel

Négociation commerciale

Responsabilité sociétale des entreprises

Communication