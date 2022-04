Carine VELASCO

Docteur Ingénieur en biotechnologies option biologie moléculaire et cellulaire, j'ai rejoint en 2002 la jeune société innovante GTP Technology, société de services experte dans la production de protéines recombinantes à façon. Très polyvalente, j'ai occupé de 2002 à 2010 les postes suivants : responsable production de protéines recombinantes en système bactérien, levure, baculovirus et cellules de mammifères, responsable qualité, chef de projet en production/purification de protéines recombinantes et responsable plateforme analyses moléculaires. J'ai pu développer des qualités de management, de gestion de projet, de gestion de plate-forme technique et des compétences en contrôle et assurance qualité. Depuis 2011, je suis chargée de mettre en place et d'assurer le suivi du système de management de la qualité de la société Libragen. Depuis l'intégration de Libragen au groupe Givaudan (fin 2015), je suis chargée du suivi qualité des projets de R&D cosmétiques du groupe Givaudan selon l'ISO 9001. J'apporte également mon expertise de chercheur en biotechnologie. Mes domaines d'expertise scientifique sont la production/purification et l'analyse des protéines recombinantes, la culture cellulaire, la biologie moléculaire des procaryotes et eucaryotes et la génétique et la physiologie de la levure.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biotechnologie

Culture

Culture cellulaire

Gestion de projet

Qualité

Technique

Securite