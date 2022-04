Charles GAUQUELIN

Compétences :



- Etapes de biologie moléculaire permettant l'obtention de vecteurs d'expression: design et analyse de séquences codantes, clonage, sous clonage, extraction et purification d'ADN, design d'amorces, PCR...



- Production de protéines recombinantes en système bactériens (E.coli, L. lactis): cultures bacteriennes et pilotage de micro-fermenteurs...



- Purification et analyse de protéines recombinantes: colonnes d'affinité (HIStrap, GSTrap), Gel filtration, SDS-PAGE, Western Blot, Reverse Phase Chromatography, pilotage des appareils AKTA HPLC et FPLC...



Mes compétences :

R&D