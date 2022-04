Carine XYDAS

Je suis titulaire d’un LLB en Droit Anglais et Européen obtenu á l’ Université d’ Essex, Angleterre et avocate depuis 3 ans. Je suis Française et j'ai grandis á Chypre et je parle couramment l’ Anglais et le Grec.



J'ai suivi les cours de droit á l' Université des Sciences Sociales, Toulouse, pendant 1997-1999. Ensuite je suis alleé á l’ Université d’ Essex, Angleterre et en juin 2003 j'ai obtenu mon diplôme (LLB) en Droit Anglais et Européen. Pendant l’année academique 2001-2002, j’ai participé à un séjour d’etudes dans le cadre du programme Socrates à l’ Université de Liége, en Belgique ou j’ai suivi des cours de droit européen, droits de l'homme et droit de la concurrence du 3eme cycle.



Apres avoir obtenu mon diplôme en Droit Anglais et Européen (English and European Law LLB) le 10 juillet 2003, je suis retourné à Chypre ou j’ai effectué la formation professionelle pendant un an et j’ai reussi les examens du Conseil Juridique de Chypre le 6 décembre 2004.



Depuis le 6 decembre 2004, je suis inscrite au Barreau de Chypre et j’exerce la profession d'avocat. Je specialise dans la protection Européenne et Internationale des droits de l’homme, le droit Européen, le droit privé, le droit penal, le droit de la famille, le droit administratif, droit des sociétés et le droit immobilier.



Mes compétences :

Anglais

Français

Grec