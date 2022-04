Carinne FOUTREL

De nature vive et curieuse, j'aime travailler en équipe et partager les différents savoir-faire. Dynamique et polyvalente, je suis à la recherche d'un poste varié, alliant divers domaines, tels que le juridique, la comptabilité, l'administratif ou encore l'immobilier.

Ma rigueur, mon organisation, mon sens relationnel et mon anticipation me permettent d’être efficace, de gérer les priorités et d’être autonome.



Mes compétences :

Polyvalente Passionnée Motivée